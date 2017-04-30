В Крыму заявили об обеспечении полуострова водой на 100%

Как отметили крымские власти, возведение дамбы, перекрывающей подачу воды с Украины, на жизнь региона не повлияет

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Строительство Украиной новой дамбы для перекрытия подачи днепровской воды на Крымский полуостров никак не отразится на обеспечении региона водой, заявил "Интерфаксу" глава Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Игорь Вайль.

"Они сами себя пугают. У нас воды хватает на весь курортный сезон - на 100% мы обеспечены. У нас никаких проблем нет с водой", - сказал он.

Как отметил глава Госкомводхоза, "она (дамба - ИФ) построена с таким учетом, чтобы воду и нам давать, когда они созреют".

На сайте Херсонской областной госадминистрации на днях появилось сообщение, что новое гидротехническое сооружение, готовое уже более чем на 90%, не только обеспечивает потребность аграриев Херсонской области, поддерживая необходимый уровень воды для орошения, но "и выполняет геополитическую миссию" - не допускает поступление воды на территорию полуострова.

Украина, не признающая вхождение Крыма в состав России, в 2014 году перекрыла для полуострова Северо-Крымский канал. До 80% днепровской воды из канала, поступавшей в Крым, использовалось для нужд сельского хозяйств.

Министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской прогнозирует стабильное обеспечение водой всех районов Крымского полуострова в 2019 году.