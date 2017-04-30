Навальный выразил опасения за свое зрение после нападения на него

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Оппозиционер Алексей Навальный сообщил, что его зрение может не восстановиться после совершенного на него нападения.

"Врач считает, что мне плеснули в лицо зеленкой, размешанной с чем-то еще, потому что просто зеленкой так сильно сжечь глаз нельзя", - написал он на своем сайте в воскресенье.

Оппозиционер отметил, что уже третий день капает в глаза лекарство через каждые 15 минут и второй день делает уколы для того, чтобы пострадавший глаз остался "прозрачным". При этом, по словам оппозиционера, есть вероятность, что это не получится, и он останется "с белым глазом".

Навальный утверждает, что уголовное дело по его заявлению о нападении до сих пор не возбудили, допросов также не проводилось.

28 апреля сообщалось, что полиция начала проверку по факту химического ожога глаз у Навального.

Неизвестный напал на Навального 27 апреля возле Центра международной торговли в Москве и плеснул ему в лицо зеленкой, в результате чего оппозиционер получил повреждения зрачка и роговицы правого глаза.