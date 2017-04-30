Что произошло за день: воскресенье, 30 апреля

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- "Спартак", идущий в турнирной таблице премьер-лиги на первом месте, победил ЦСКА в московском дерби со счетом 2:1.

- Российский этап "Формулы-1" выиграл финский гонщик Валттери Боттас, выступающий за команду Mercedes. Россиянин Квят финишировал в Сочи на 12 месте.

- Завершились совместные военные учения США и Южной Кореи, в которых приняли участие около 300 тысяч военнослужащих. К маневрам присоединились военно-морские силы во главе с американским авианосцем "Карл Винсон".

- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал продолжить атаки на курдов в Сирии и Ираке.

- Исламисты планируют две террористические атаки в Лондоне, сообщили британские СМИ со ссылкой на полицию.

- Предлагавший референдум по Крыму и обвиняемый в антигосударственной деятельности депутат Верховной Рады Андрей Артеменко лишен гражданства Украины.

- Режиссер Оливер Стоун рассказал, что снимет фильм о Владимире Путине. Он пообещал, что новая кинолента откроет для американцев новую точку зрения.