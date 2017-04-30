Патриарх Кирилл в Петербурге почтил память погибших в метро

Богослужение, во время которого предстоятель поименно помянул погибших, состоялось у станции петербургского метро "Технологический институт"

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье совершил заупокойную службу по жертвам теракте в Петербурге.

Богослужение, во время которого предстоятель поименно помянул погибших, состоялось у станции петербургского метро "Технологический институт". При этом он завершил службу пасхальным возгласом "Христос воскресе!".

"Жизнь сильнее смерти, Бог сильнее дьявола, и когда смерть, страдания и дьявол берут верх, то все мы должны помнить, что конечная победа за Богом и за жизнью. И для того, чтобы в нашей жизни было меньше страданий, мы все должны жить в соответствии с Божьим нравственным законом и преодолевать всякие испытания силой своего духа, способностью единства, способностью к совместным трудам для того, чтобы было больше света, добра и правды в нашей жизни", - сказал предстоятель.

Он выразил соболезнование семьям погибших, тем, кто сегодня еще находится на больничной койке.

"Как ленинградец, как петербуржец я всегда вместе со своим городом и в радостях, и в скорбях. И я очень надеюсь, что сила веры будет возрастать в нашем городе, сила духа, и тогда мы будем непобедимы", - убежден он.

Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь" петербургского метро в вагоне поезда произошел взрыв. Бомбу, по данным следствия, привел в действие террорист-смертник - уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов. В результате теракта погибли 16 человек, включая террориста, более 50 получили ранения.

Ответственность за теракт взяла на себя одна из группировок, связанных с "Аль-Каидой" (запрещена в России) - "Катибат аль-Имам Шамиль".