Путин вышел на лед олимпийского стадиона "Шайба"

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин провёл в воскресенье хоккейную тренировку на олимпийском стадионе "Шайба", куда он приехал после сочинского этапа "Формулы-1".

В тренировке по приглашению главы государства принял участие почетный член МОК Жан-Клод Килли, который в эти дни выступает в Сочи с циклом гостевых лекции для детей, обучающихся в образовательном центре "Сириус".

На стадионе также присутствовала глава фонда "Талант и успех", создавшего образовательный центр "Сириус", Елена Шмелева. В промежутках между выходами на лёд Путин обсудил с нею вопросы развития олимпийского наследия, включая спортивные объекты.