Оппозиция провела антикоррупционный марш в Новосибирске

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Представители "Яблока", незарегистрированной Партии прогресса и движения "Артподготовка" провели первомайское антикоррупционное шествие в Новосибирске.

"Акция согласована с городскими властями. В шествии приняло участие 170 человек", - сообщил агентству "Интерфакс" представитель мэрии Новосибирска. Участники акции прошли по проезжей части перекрытого для движения автотранспорта Красного проспекта. Впереди колонны была развернута растяжка с лозунгом "Коррупция ворует будущее".

Не доходя до площади Ленина, где только что завершилось официальное празднование, колонна свернула к Центральному парку, у входа в который провели небольшой митинг.