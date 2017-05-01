Путин назначил Лихачева членом наблюдательного совета "Роскосмоса"

По версии следствия, смертник смог беспрепятственно сесть в поезд из-за халатности начальника смены службы контроля Подробнее

СМИ сообщили об уголовном деле против сотрудника метро после теракта в Петербурге

Игорь Денисов и Алексей Кононов рассказали, зачем разработчики научили стрелять робота "Федора" Подробнее

Как отметили крымские власти, возведение дамбы, перекрывающей подачу воды с Украины, на жизнь региона не повлияет Подробнее

В Крыму заявили об обеспечении полуострова водой на 100%

В этом году акция прошла как официальное молодежное шествие - передвижная выставка разнообразных самодельных плакатов Подробнее

29 апреля 13:56

МЧС усилит группировку по тушению пожаров в Сибири

В Иркутскую область уже прибыл борт Ил-76 и самолет-амфибия Бе-200 Подробнее

29 апреля 07:29

Источник сообщил о возможном переносе запусков "Протонов" с Байконура

Ближайший старт могут отложить из-за технических проблем с ракетой-носителем Подробнее

29 апреля 04:52

Министр по чрезвычайным ситуациям прибыл в Бурятию

Владимир Пучков будет контролировать решение проблемы лесных пожаров Подробнее

28 апреля 17:21

Имам московской мечети получил три года колонии за оправдание терроризма

По данным обвинения, Махмуд Велитов во время молитвы произнес речь, оправдывающую члена террористической организации Подробнее

28 апреля 16:00

ОСАГО, налоговые декларации, денежные переводы: что изменится в России в мае

Важные изменения в законодательстве и другие события, которые ожидаются в следующем месяце Подробнее

28 апреля 14:43

Спецоборудование с затонувшего корабля "Лиман" доставили на базу ЧФ