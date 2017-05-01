Путин назначил Лихачева членом наблюдательного совета "Роскосмоса"

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении членом наблюдательного совета госкорпорации по космической деятельности "Роскосмос" Алексея Лихачева, сообщается на сайте Кремля.
"Назначить членом наблюдательного совета Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Лихачева А.Е. - генерального директора Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", - говорится в сообщении.
Этим же указом прекращены полномочия члена набсовета "Роскосмоса" Сергея Кириенко.