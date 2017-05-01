Главные новости
В миреМинздрав Таиланда сообщил о 27 пострадавших пассажирах рейса Москва-БангкокВ миреГосдеп оказался "застигнутым врасплох" приглашением Дутерте в СШАВ миреЭкс-премьер Великобритании Тони Блэр вернется в политику из-за Brexit
В России

Путин назначил Лихачева членом наблюдательного совета "Роскосмоса"

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении членом наблюдательного совета госкорпорации по космической деятельности "Роскосмос" Алексея Лихачева, сообщается на сайте Кремля.

"Назначить членом наблюдательного совета Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Лихачева А.Е. - генерального директора Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", - говорится в сообщении.

Этим же указом прекращены полномочия члена набсовета "Роскосмоса" Сергея Кириенко.

Теги: Владимир Путин, Роскосмос, Алексей Лихачев, Росатом, Сергей Кириенко
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
Первомайская "Монстрация" в Новосибирске собрала 3 тыс. участниковПервомайская "Монстрация" в Новосибирске собрала 3 тыс. участников
В этом году акция прошла как официальное молодежное шествие - передвижная выставка разнообразных самодельных плакатовПодробнее
В Крыму заявили об обеспечении полуострова водой на 100%В Крыму заявили об обеспечении полуострова водой на 100%
Как отметили крымские власти, возведение дамбы, перекрывающей подачу воды с Украины, на жизнь региона не повлияетПодробнее
Фонд перспективных исследований: восстание машин откладываетсяФонд перспективных исследований: восстание машин откладывается
Игорь Денисов и Алексей Кононов рассказали, зачем разработчики научили стрелять робота "Федора"Подробнее
СМИ сообщили об уголовном деле против сотрудника метро после теракта в ПетербургеСМИ сообщили об уголовном деле против сотрудника метро после теракта в Петербурге
По версии следствия, смертник смог беспрепятственно сесть в поезд из-за халатности начальника смены службы контроляПодробнее
МЧС усилит группировку по тушению пожаров в СибириМЧС усилит группировку по тушению пожаров в Сибири
В Иркутскую область уже прибыл борт Ил-76 и самолет-амфибия Бе-200Подробнее
Источник сообщил о возможном переносе запусков "Протонов" с БайконураИсточник сообщил о возможном переносе запусков "Протонов" с Байконура
Ближайший старт могут отложить из-за технических проблем с ракетой-носителемПодробнее
Министр по чрезвычайным ситуациям прибыл в БурятиюМинистр по чрезвычайным ситуациям прибыл в Бурятию
Владимир Пучков будет контролировать решение проблемы лесных пожаровПодробнее
Имам московской мечети получил три года колонии за оправдание терроризмаИмам московской мечети получил три года колонии за оправдание терроризма
По данным обвинения, Махмуд Велитов во время молитвы произнес речь, оправдывающую члена террористической организацииПодробнее
ОСАГО, налоговые декларации, денежные переводы: что изменится в России в маеОСАГО, налоговые декларации, денежные переводы: что изменится в России в мае
Важные изменения в законодательстве и другие события, которые ожидаются в следующем месяцеПодробнее
Спецоборудование с затонувшего корабля "Лиман" доставили на базу ЧФСпецоборудование с затонувшего корабля "Лиман" доставили на базу ЧФ
С разведывательного корабля, потерпевшего крушение рядом с Босфором, также эвакуировали документы, оружие и боеприпасыПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Профессия: часовой мастер10 фото
29 апреля
Профессия: часовой мастер
100 дней Трампа12 фото
29 апреля
100 дней Трампа
Moscow Comic Convention11 фото
30 апреля
Moscow Comic Convention
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреМинздрав Таиланда сообщил о 27 пострадавших пассажирах рейса Москва-БангкокВ миреГосдеп оказался "застигнутым врасплох" приглашением Дутерте в СШАВ миреЭкс-премьер Великобритании Тони Блэр вернется в политику из-за BrexitВ миреБелый дом рассмотрит возможность ужесточить наказание за клевету
"Новая оппозиция" сообщила о задержании организатора "Русских маршей"
Минздрав РФ оценил состояние всех пострадавших рейса "Аэрофлота" как средней степени тяжести
В Таиланде сказали об обращении к врачам трех членов экипажа рейса Москва-Бангкок
Велокоманда "Газпром-РусВело" назвала состав на "Джиро д’Италия"
Милонов попытался остановить оппозиционеров на акции в Петербурге
Пожарные начали тушить более 15 тыс. га загоревшейся сухой травы на Урале
Синоптики предупредили москвичей о похолодании
"Аэрофлот" заявил об отсутствии пострадавших с угрожающими жизни травмами
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи