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Путин подписал закон об оформлении больничных в электронном виде

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому больничные с 1 июля 2017 года можно будет оформлять и в электронном виде.

Документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон предусматривает возможность использования листка нетрудоспособности как на бумажном носителе, так и с письменного согласия застрахованного лица в форме электронного документа, сформированного в автоматизированной информационной системе.

Такой электронный больничный должен быть подписан усиленными квалифицированными электронными подписями медицинского работника и медицинской организации, и иметь равную юридическую силу с листком нетрудоспособности, оформленным в установленном порядке на бланке, говорится в законе.

Порядок формирования листков нетрудоспособности в форме электронного документа будет установлен Минздравом России, по согласованию с Минтрудом России и Фондом социального страхования РФ.

Порядок информационного взаимодействия страховщика, страхователей, медицинских организаций и федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы по обмену сведениями в целях формирования листка нетрудоспособности в форме электронного документа должен быть утвержден правительством РФ.

Закон вступает в силу с 1 июля 2017 года.

Теги: Россия, Владимир Путин
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