Пожар на площади 1,2 тыс. квадратных метров произошел в Свердловской области

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Деревянные сараи загорелись в понедельник в поселке Монетном Свердловской области, площадь пожара составляет 1,2 тыс. кв.м., сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.

По данным ведомства сообщение о пожаре на улице Лермонтова в поселке поступило в 18:25 по местному времени (16:25 по московскому). "Быстрому распространению огня способствовала плотная застройка", - говорится в сообщении. В настоящее время пожар локализован, угрозы распространения огня на расположенные рядом жилые дома нет. В тушении пожара задействованы девять единиц пожарно-спасательной техники, 33 человека.

"Тушение осложняется отсутствием водоисточников рядом с местом пожара, подвоз воды для целей пожаротушения осуществляется от пожарного гидранта, расположенного в 1 км", - говорится в сообщении.