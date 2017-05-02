Охотоведы отстрелили трех медведей на Сахалине

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Три медведя, с прошлого года пугавшие жителей села Костромское Холмского района Сахалина, были застрелены в минувшую субботу.

"Это была медведица возрастом 5-6 лет и двое ее детей трехлеток, но размером уже почти с мамашу. В прошлом году эта троица постоянно заходила в село Костромское, гоняли домашний скот, ходили по улицам населенного пункта, не боясь людей. Мы в прошлом году предприняли 12 попыток отпугнуть их от села и выгнать подальше в лес. Они уходили, но через день-два возвращались в село", - сообщили "Интерфаксу" в Холмском лесничестве.

По словам собеседника агентства, осенью прошлого года после очередной попытки медведей задрать скот у фермера охотоведы лесничества получили разрешение на отстрел хищников. Но найти их не смогли, так как медведи к этому времени залегли в берлогу в спячку.

В конце апреля этого года медведи вновь появилась на улицах села, разгуливали по территории местной психиатрической больницы. "Нам опять стали поступать жалобы от населения, что люди почти вплотную встречаются с медвежьим семейством в селе", - сообщил сотрудник лесничества.

Охотоведы вновь получили разрешение на отстрел семейства и в минувшую субботу на окраине села их отстрелили.