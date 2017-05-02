Три человека погибли в ДТП в Ульяновской области

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - В Ульяновской области автоавария унесла жизни трех человек, еще трое госпитализированы.

УВМД России по региону сообщило, что инцидент произошел вечером в понедельник на трассе за селом Баратаевка.

"По предварительной информации, водитель мотоцикла не справился с управлением и совершил столкновение с автомашиной "Рено Логан", второй мотоциклист столкнулся с автомашиной "Хонда". В результате ДТП три человека погибли. Обстоятельства произошедшего, личности участников ДТП и количество пострадавших устанавливаются", - говорится в сообщении.

В свою очередь, первый заместитель начальника управления гражданской защиты Ульяновска Андрей Тамбовский в своем Твиттере сообщает, что в результате ДТП три человека госпитализировано.