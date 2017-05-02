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В России предложили установить минимальную стоимость обучения в автошколах

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Межрегиональная ассоциация автошкол (МААШ) предложила установить минимальную стоимость обучения на права - соответствующее предложение было направлено в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), аналогичное обращение готовит и ДОСААФ, пишет "Коммерсантъ".

МААШ отправила письмо руководителю ФАС Игорю Артемьеву с просьбой установить госрегулирование тарифов на обучение, эту норму ассоциация предлагает включить в проект закона "Об основах государственного регулирования цен (тарифов)". Этот документ, который разрабатывает ФАС, определит, в каких отраслях может быть введено государственное ценовое регулирование.

В столице себестоимость подготовки кандидата водителя на категорию B не может быть меньше 33,2 тыс. руб, подсчитали в МААШ. Рекомендованная ассоциацией минимальная цена обучения одного человека составляет 46 тыс. руб. В других регионах цена будет иной, но ее предлагается рассчитывать по определенной формуле. Газета напоминает, что в августе 2014 года в России вступили в силу новые, более жесткие требования к автошколам, площадкам и учебным классам. Однако, по мнению президента МААШ Татьяны Шутылевой, которую цитирует издание, недобросовестные автошколы все равно находят возможность обойти требования, благодаря чему утверждают более низкие цены на свои услуги.

В ФАС России инициативу МААШ пока не комментируют. "Коммерсантъ" напоминает, что в 2012 году союз автошкол Тюменской области договорился о единой минимальной цене за водительский курс. Региональное управление ФАС позже назвало это соглашение картельным сговором и "заговором против потребителей" и оштрафовало часть организаций.

Теги: МААШ
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