Законопроект о повышении МРОТ до прожиточного минимума будет готов к 20 мая

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Глава российского правительства Дмитрий Медведев поручил подготовить законопроект о повышении минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного населения.

"Минтруду России, Минфину России, Минэкономразвития России подготовить проект федерального закона о повышении минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного населения и внести его в Правительство Российской Федерации", - говорится в документе о поручениях по итогам обсуждения в Госдуме отчёта правительства о результатах работы в 2016 году.

Срок исполнения данного поручения - до 20 мая 2017 года.

Медведев представил в Госдуме ежегодный доклад 19 апреля 2017 года.