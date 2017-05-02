Экс-советник Трампа заявил о сотрудничестве с сенатом по расследованию связей с РФ

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Бывший советник президента США Дональда Трампа Картер Пейдж заявил телеканалу Fox News, что сотрудничает с Комитетом по разведке Сената в рамках расследования предполагаемых связей кампании Трампа и Россией.

Других подробностей в сообщении телеканала не приводится.

В апреле газета The New York Times сообщила, что поездка Пейджа в Москву в июле 2016 года стала причиной более интенсивного наблюдения за ним со стороны ФБР.

При этом газета отмечала, что изначально ФБР стало проявлять интерес к Пейджу после того, как в 2013 году "российский разведчик пытался завербовать американского бизнесмена по имени Картер Пейдж".

В то же время издание подчеркивало, что после поездки 2013 года и вплоть до июля 2016 года "ФБР поддерживало интерес к господину Пейджу, но не на регулярной основе".

При этом, как отмечала The New York Times, непонятно, "что именно изначально привлекло интерес ФБР к Пейджу: встречи, которые он проводил в Москве в те три дня, перехваченные разговоры представителей российских властей, обсуждавших его, или что-то еще".

Ранее сам Пейдж назвал ложью утверждения о том, что поддерживал контакты с российскими представителями. Он также отверг предъявленные ему ранее обвинения со стороны конгрессмена Адама Шиффа в том, что он в 2016 году его поездка в Москву была "одобрена штабом Трампа". Экс-советник заявил, что этот визит "не имел ничего общего с предвыборной кампанией", а носил исключительно частный характер.