В Волгоградской области двое детей погибли после дезинсекции квартиры

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Следователи в Волгоградской области устанавливают обстоятельства смерти двух малолетних детей, тела которых были обнаружены в многоквартирном жилом доме в Волжском.

"1 мая в правоохранительные органы города Волжского поступило сообщение об обнаружении в одной из квартир дома, расположенного по улице Пушкина, тел малолетних детей: полуторагодовалого мальчика и его четырехмесячной сестры. По данному факту организована доследственная проверка", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь регионального следственного управления СКР Наталия Куницкая.

По предварительным данным, накануне в квартире, где проживали погибшие дети, производилась санитарная обработка от насекомых.

Утром родители накормили детей молочной кашей и снова уложили спать, а днем обнаружили, что сын и дочь мертвы.

"Вероятнее всего, яд мог попасть в пищу в процессе ее приготовления", - отметила Куницкая.

По ее словам, в ходе осмотра места происшествия обнаружено и изъято неизвестное порошкообразное вещество с поверхностей электрической конфорки и деревянной тумбы, а также ложка, детские бутылочки и иная посуда, на которой имеется наложение неустановленного порошкообразного вещества.

Тела детей направлены на судебно-медицинское исследование.