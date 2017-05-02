Песков исключил участие Меркель в переговорах Путина и Трампа

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Запланированный на вторник телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа будет исключительно двусторонним, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Канцлер Германии Ангела Меркель, которая в тот же день проведет переговоры с лидером РФ, в нем участие принимать не будет.

"Разговор будет двусторонним", - сказал пресс-секретарь президента России "Интерфаксу".

Ранее в Белом доме сообщили, что телефонный разговор лидеров РФ и США запланирован на 19:30 мск. Ранее во вторник Путин в Сочи проведет переговоры с Меркель.

Канцлер Германии общалась по телефону с Трампом 11 апреля. В ходе беседы она выразила мнение, что сотрудничество с РФ имеет особое значение для урегулирования в Сирии.

Нынешний телефонный разговор Трампа и Путина станет третьим по счету. Первый разговор лидеров двух стран состоялся 28 января, в ходе него президенты России и США договорились продолжить взаимодействие между Москвой и Вашингтоном как на уровне экспертов, так и в формате личных контактов.

4 апреля Трамп позвонил Путину, чтобы выразить соболезнования в связи с терактом в метро Санкт-Петербурга.