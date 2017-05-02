Главные новости
В миреСотрудница ФБР вышла замуж за террориста из ИГВ миреВласти турецкой Антальи запретили публичное распитие алкогольных напитковСпортФК "Краснодар" призвал клубы отказаться от попыток влияния на арбитров
В России

Минобрнауки разработало требования антитеррористической безопасности к школам

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Минобрнауки подготовило проект постановления правительства РФ о требованиях антитеррористической безопасности, которые будут предъявляться ко всем школам, детским садам и вузам.

Документ размещен в интернете для общественного обсуждения. Предлагается все объекты образования и науки в стране поделить на три категории - от самой безопасной третьей до самой опасной первой. Категорию объекту будет присваивать комиссия из руководителя учреждения, местных чиновников и сотрудников правоохранительных органов.

Первую категорию будут присваивать всем объектам образования и науки на территории региона, где в течение года было совершено или пресечено более пяти террористических актов, следует из разработанного Минобрнауки проекта. Кроме того, первую категорию могут присвоить, если число пострадавших от возможной атаки террористов в учреждении может превысить 500 человек, а ущерб может составить свыше 50 млн рублей.

Для таких объектов станет обязательным охрана периметра ЧОПом или вневедомственной охраной МВД, оборудование усиленных ворот и КПП, при необходимости - с "противотаранными устройствами", строгий контрольно-пропускной режим, система видеонаблюдения и охранная сигнализация.

Вторая и третья категории предусматривают наличие сторожа или охраны, пропускного режима и видеонаблюдения с сигнализацией помимо рядовых регулярных проверок, учебных эвакуаций, инструктажей и взаимодействия с МВД и Росгвардией. Становятся обязательными также информационные стенды о предотвращении терактов, автономная система оповещения и ежедневный обход складов и кладовых.

После присвоения категории у каждой школы, детского сада или другого учреждения появится паспорт безопасности объекта. Отмечается, что такой документ будет регулярно проверяться и уточняться, а утверждать его будет руководитель учреждения.

В пояснительной записке к проекту постановления отмечается, что документ направлялся на согласование в региональные министерства образования и руководителям подведомственных Минобрнауки РФ учреждениям (в число таких учреждений входят многие крупные вузы). Подчеркивается, что разработчики учли поступившие в ответ "замечания и предложения": прежде всего, в ведомство жаловались на появление новых избыточных обязанностей у директоров и ректоров, а также на "необоснованные" расходы учреждений.

Проект постановления проходит общественное обсуждение до 16 мая, независимая антикоррупционная экспертиза завершается 11 мая.

Теги: Минобрнауки
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
Больше половины россиян хотят переизбрания Путина президентом РФБольше половины россиян хотят переизбрания Путина президентом РФ
Президентские выборы состоятся весной будущего годаПодробнее
В России около 2,6 млн человек отметили ПервомайВ России около 2,6 млн человек отметили Первомай
По данным полиции, порядка 56 тыс. сотрудников органов внутренних дел и Росгвардии смотрели за порядкомПодробнее
Первомайская "Монстрация" в Новосибирске собрала 3 тыс. участниковПервомайская "Монстрация" в Новосибирске собрала 3 тыс. участников
В этом году акция прошла как официальное молодежное шествие - передвижная выставка разнообразных самодельных плакатовПодробнее
В Крыму заявили об обеспечении полуострова водой на 100%В Крыму заявили об обеспечении полуострова водой на 100%
Как отметили крымские власти, возведение дамбы, перекрывающей подачу воды с Украины, на жизнь региона не повлияетПодробнее
Фонд перспективных исследований: восстание машин откладываетсяФонд перспективных исследований: восстание машин откладывается
Игорь Денисов и Алексей Кононов рассказали, зачем разработчики научили стрелять робота "Федора"Подробнее
СМИ сообщили об уголовном деле против сотрудника метро после теракта в ПетербургеСМИ сообщили об уголовном деле против сотрудника метро после теракта в Петербурге
По версии следствия, смертник смог беспрепятственно сесть в поезд из-за халатности начальника смены службы контроляПодробнее
МЧС усилит группировку по тушению пожаров в СибириМЧС усилит группировку по тушению пожаров в Сибири
В Иркутскую область уже прибыл борт Ил-76 и самолет-амфибия Бе-200Подробнее
Источник сообщил о возможном переносе запусков "Протонов" с БайконураИсточник сообщил о возможном переносе запусков "Протонов" с Байконура
Ближайший старт могут отложить из-за технических проблем с ракетой-носителемПодробнее
Министр по чрезвычайным ситуациям прибыл в БурятиюМинистр по чрезвычайным ситуациям прибыл в Бурятию
Владимир Пучков будет контролировать решение проблемы лесных пожаровПодробнее
Имам московской мечети получил три года колонии за оправдание терроризмаИмам московской мечети получил три года колонии за оправдание терроризма
По данным обвинения, Махмуд Велитов во время молитвы произнес речь, оправдывающую члена террористической организацииПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Празднование Первомая в России9 фото
01 мая
Празднование Первомая в России
Шоу каскадеров "Русский форсаж 3"12 фото
30 апреля
Шоу каскадеров "Русский форсаж 3"
Лучшие фото недели10 фото
28 апреля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреСотрудница ФБР вышла замуж за террориста из ИГВ миреВласти турецкой Антальи запретили публичное распитие алкогольных напитковСпортФК "Краснодар" призвал клубы отказаться от попыток влияния на арбитровЭкономикаЭкономика обнала. Кто на новенького?
Alitalia начала процедуру банкротства
МВД Грузии сочло нежелательным визит "Ночных волков" в Тбилиси на День Победы
Еще три дела о халатности возбудили по факту пожаров в Иркутской области
Думе предложили повысить статус депутатов и сенаторов при общении с чиновниками
ЕСПЧ присудил оренбуржцу 45 тыс. евро за пытки в полиции
Чистая прибыль "Газпрома" по РСБУ в I квартале рухнула на 42%
ЦБ установил курсы доллара и евро на 3 мая
Букмекеры назвали "Локомотив" фаворитом финала Кубка России по футболу
Благоустройство пяти московских прудов обойдется в 120 млн руб.
Акция оппозиции 6 мая в Москве состоится на проспекте Сахарова
Полиция начала эвакуацию людей с Куликова поля в Одессе
Верховный суд предложил сократить время оглашения приговора по уголовным делам
Фигуранта "болотного дела" Непомнящих в колонии осмотрели врачи
Трехлетний ребенок утонул в луже во Владивостоке
Власти Австралии построят в Сиднее второй аэропорт за $3,8 млрд
Власти турецкой Антальи запретили публичное распитие алкогольных напитков
В Берлине назвали основные темы предстоящего разговора Путина и Меркель
Власти Москвы обещали вместо хрущевок построить дома нового поколения
Террористы убили 10 военнослужащих на западе Ирака
Сумма призовых за победу на Уимблдоне увеличится из-за Brexit
Приостановлена работа лагеря под Ижевском после массового отравления детей
Сын Дмитрия Рогозина возглавил Авиакомплекс имени Ильюшина
Трех депутатов Одесского облсовета от оппозиции вызвали на допрос
В РПЦ поддержали запрет "Свидетелей Иеговы" в России
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи