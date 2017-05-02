Минобрнауки разработало требования антитеррористической безопасности к школам

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Минобрнауки подготовило проект постановления правительства РФ о требованиях антитеррористической безопасности, которые будут предъявляться ко всем школам, детским садам и вузам.

Документ размещен в интернете для общественного обсуждения. Предлагается все объекты образования и науки в стране поделить на три категории - от самой безопасной третьей до самой опасной первой. Категорию объекту будет присваивать комиссия из руководителя учреждения, местных чиновников и сотрудников правоохранительных органов.

Первую категорию будут присваивать всем объектам образования и науки на территории региона, где в течение года было совершено или пресечено более пяти террористических актов, следует из разработанного Минобрнауки проекта. Кроме того, первую категорию могут присвоить, если число пострадавших от возможной атаки террористов в учреждении может превысить 500 человек, а ущерб может составить свыше 50 млн рублей.

Для таких объектов станет обязательным охрана периметра ЧОПом или вневедомственной охраной МВД, оборудование усиленных ворот и КПП, при необходимости - с "противотаранными устройствами", строгий контрольно-пропускной режим, система видеонаблюдения и охранная сигнализация.

Вторая и третья категории предусматривают наличие сторожа или охраны, пропускного режима и видеонаблюдения с сигнализацией помимо рядовых регулярных проверок, учебных эвакуаций, инструктажей и взаимодействия с МВД и Росгвардией. Становятся обязательными также информационные стенды о предотвращении терактов, автономная система оповещения и ежедневный обход складов и кладовых.

После присвоения категории у каждой школы, детского сада или другого учреждения появится паспорт безопасности объекта. Отмечается, что такой документ будет регулярно проверяться и уточняться, а утверждать его будет руководитель учреждения.

В пояснительной записке к проекту постановления отмечается, что документ направлялся на согласование в региональные министерства образования и руководителям подведомственных Минобрнауки РФ учреждениям (в число таких учреждений входят многие крупные вузы). Подчеркивается, что разработчики учли поступившие в ответ "замечания и предложения": прежде всего, в ведомство жаловались на появление новых избыточных обязанностей у директоров и ректоров, а также на "необоснованные" расходы учреждений.

Проект постановления проходит общественное обсуждение до 16 мая, независимая антикоррупционная экспертиза завершается 11 мая.