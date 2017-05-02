Сын Дмитрия Рогозина возглавил Авиакомплекс имени Ильюшина

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Головное предприятие транспортного дивизиона Объединенной авиастроительной корпорации - ОАО "Ил" возглавил вице-президента ОАК по транспортной авиации Алексей Рогозин, сообщили в компании со ссылкой на решение совета директоров.

Ранее сообщалось, что в соответствии с вводимой ОАК моделью управления формируемыми дивизионами, Алексей Рогозин сохранит за собой должность профильного вице-президента ОАК по транспортной авиации. Такая конструкция уже введена в боевой, стратегической и специальной, а также гражданской авиации.

Целевая модель предполагает пошаговый переход к единой компании с формированием четырех дивизионов - гражданской, военной, транспортной и специальной авиации. Преобразования, которые происходят в соответствии с новой Стратегией корпорации, одобрены советом директоров ОАК в декабре прошлого года и направлены на повышение эффективности управления авиационными программами.

ОАО "Ил" становится головной компанией формируемого транспортного дивизиона, на базе которого будут объединены другие активы - ВАСО, Авиастар-СП, ОАК-ТС, ЭМЗ им. Мясищева, а также ряд авиаремонтных предприятий.

Одной из ключевых целей, которая будет стоять перед предприятиями дивизиона, - выполнение гособоронзаказа и обеспечение перспективных потребностей Минобороны России и других органов исполнительной власти в обновлении парка транспортных самолетов.