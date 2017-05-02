Трехлетний ребенок утонул в луже во Владивостоке

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Следователи устанавливают обстоятельства гибели трехлетнего ребенка, утонувшего в луже в пригороде Владивостока.

"Гулявший во дворе дома мальчик упал в лужу, захлебнулся и погиб. По данному факту проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - сообщила "Интерфаксу" старший помощник руководителя следственного управления СКР по Приморскому краю Аврора Римская.

По данным местных СМИ, у погибшего ребенка был детский церебральный паралич.