Генпрокуратура проверит обоснованность дел против участников "тракторного марша"

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - В Генпрокуратуре готовы проверить обоснованность возбуждения уголовных дел в отношении участников "тракторного марша".

"Давайте рассматривать каждый случай возбуждения уголовных дел отдельно. Мы готовы провести проверки и получить ответы по поводу того, насколько обосновано было возбуждение каждого уголовного дела", - заявил заместитель генерального прокурора РФ Андрей Кикоть на встрече с участниками "тракторного марша" в Ростове-на-Дону.

Одна из участниц прошлогодней акции Нина Карпенко отметила, что некоторые из них стали фигурантами уголовных дел.

"Например, арестован Олег Петров. Все эти уголовные дела надуманы. Мы - участники марша - просто хотели рассказать президенту о том, как захватывают фермерские хозяйства. И хотя прошли уже две официальные комиссии, эта проблема не решена", - сказала Карпенко.

"Проблема каждого участника "тракторного марша" будет тщательно разобрана", - заявил Кикоть участникам встречи.

Как сообщалось, летом 2016 года фермеры Краснодарского края организовали "тракторный марш", чтобы донести до президента свои проблемы. По их мнению, судебная система края все земельные вопросы решает в пользу крупных агрохолдингов. Марш дошел до Ростовской области, где был остановлен.