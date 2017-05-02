Прокурор попросил 10 лет тюрьмы для президента Внешпромбанка Ларисы Маркус

Фигурантка признала вину по делу о хищении более 114 млрд рублей

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Гособвинение просит суд приговорить президента Внешпромбанка Ларису Маркус, признавшую вину по делу о хищении более 114 млрд рублей кредитной организации, к 10 годам лишения свободы.

"Прошу назначить Маркус наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - заявил прокурор в ходе прений сторон в Хамовническом суде Москвы во вторник.

Лариса Маркус признала вину в инкриминируемых ей преступлениях и просила суд рассмотреть ее дело в особом порядке, то есть без исследования доказательств и допроса свидетелей, против чего не возражали ни ее бывший заместитель, вторая фигурантка дела Екатерина Глушакова, ни другие стороны процесса. Суд удовлетворил ходатайство подсудимой.

Таким образом, наказание Маркус и ее подельнице не может превышать 2/3 максимально предусмотренного Уголовным кодексом РФ.

Дело о хищении

Президент "Внешпромбанка" Лариса Маркус и ее заместитель Екатерина Глушакова обвиняются по статье УК "Мошенничество и растрата в особо крупном размере, совершенное группой лиц".

По версии следствия, Маркус со своим родным братом и фактическим руководителем банка Георгием Беджамовым создали организованную группу. В нее они вовлекли вице-президента - директора департамента кредитования и депозитных операций банка Глушакову, а также неустановленных следствием лиц в целях систематического хищения денежных средств ООО "Внешпромбанк".

С мая 2009 года по декабрь 2015 года, оформляя по подложным документам заведомо невозвратные кредиты, списывая денежные средства со счетов вкладчиков, а также путем выдачи кредитов 286 фирмам, зарегистрированным на подставных лиц, сообщники похитили более 114 млрд 166 млн рублей, сообщили ранее в Генпрокуратуре.

Скрывшийся от следствия Беджамов объявлен в международный розыск.