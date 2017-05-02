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Актер Чернышов опроверг отказ от выступления в Крыму по политическим мотивам

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Актер Андрей Чернышов заявил "Интерфаксу", что его отказ участвовать в спектакле в Севастополе не имеет никакого отношения к политике.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что трое московских актеров (Чернышев, Мария Добжинская и Вячеслав Разбегаев) отказались выступать в Севастополе, опасаясь получить запрет на въезд на Украину. На афише с объявлением спектакля "Любовь по понедельникам", намеченном на 30 апреля, появилась информация о замене артистов с указанием соответствующей причины.

"Под афишей был комментарий, что якобы мы, трое актеров, отказались ехать в Севастополь, опасаясь получить запрет на въезд на Украину. Спектакли, бывает, отменяются, это связано с финансовыми соображениями. У нас несколько дней назад отменился спектакль в Йошкар-Оле, до этого в Шатуре, в ноябре - в Москве", - сказал Чернышов.

"Причины нашего неприезда - иные. Бывает, люди не договариваются. Ситуация некрасивая. Никакого отношения к политике она не имеет. Речь идет не о политике, а о внутренних финансовых разногласиях, скажем так", - добавил собеседник агентства.

Актер при этом отметил, что у него не был заключен договор с приглашающей стороной, высказав мнение, что озвученная причина неприезда артистов - "такая маленькая месть со стороны приглашающей стороны".

На вопрос, готов ли он в перспективе приехать в Крым, Чернышов ответил утвердительно. "Мне никто не может запретить въезжать на территорию Крыма или какой-то другой области, если это не запрет республики или страны. Если мне нужно будет, если мои дела приведут меня в Крым, то, конечно, я туда поеду", - заявил актер.

Чернышов родился в Киеве в 1973 году. Известен по ролям в сериалах "Свободная женщина", "Две судьбы", "Дама в очках, с ружьём в автомобиле", "Право на любовь" и других. В театре "Ленком" участвовал в постановках "Юнона и Авось", "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "Королевские игры", и других.

Теги: Андрей Чернышов
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