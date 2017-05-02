Игрушечная фабрика загорелась в Прикамье

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Свыше полусотни пожарных борются с огнем, вспыхнувшим во вторник на территории игрушечной фабрики в городе Краснокамске Пермского края, сообщается на сайте Главного управления МЧС по региону.

Информация о возгорании в здании по улице Коммунистическая поступила в 14:38 по местному времени.

В тушении огня задействованы 19 единиц техники и 55 пожарных.

В пресс-службе ГУ МЧС по региону агентству "Интерфак" уточнили, что, по предварительной информации, пострадавших в результате возгорания нет.