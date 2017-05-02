В Рыбинске впервые за десять лет затопило набережную Волги

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Набережная Волги в Рыбинске впервые за 10 лет затоплена из-за паводка, сообщили "Интерфаксу" в администрации города.

"Набережная ушла под воду. Угрозы жилым домам и дорогам нет. В настоящее время ликвидируются последствия", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь пресс-секретарь филиала "Русгидро" - "Каскад Верхневолжских ГЭС" Наталья Иванова сообщила "Интерфаксу", что подъем воды в реке связан с осадками и паводком.

"Ситуация не чрезвычайная, была спрогнозирована на прошлой неделе. Вода не достигла критических отметок. Приток воды возрос из-за интенсивного паводка на северных реках и дождей в Подмосковье. 28 апреля мы проинформировали всех, кого должны по соглашению о паводке", - сказала Иванова.

Она отметила, что сброс воды начался в понедельник. На данный момент нижний бьеф 89 метров. Максимальное значение - 90.

Подтопление Набережной не вызвало транспортных проблем в городе. Улицы не пострадали.

В свою очередь в правительстве Ярославской области агентству сообщили, что Комиссия по чрезвычайным ситуациям сегодня рассмотрит вопрос о ликвидации последствий паводка.