Пятеро уроженцев Центральной Азии задержаны в Твери по делу о финансировании ИГ

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов задержали в Твери пятерых уроженцев Центральной Азии, подозреваемых в финансировании группировки "Исламское государство" (запрещена на территории РФ), сообщила во вторник пресс-служба управления ФСБ по региону.

"Лидером группы осуществлялся сбор и отправка денежных средств боевикам международной террористической организации "Исламское государство Ирака и Леванта" в целях финансового обеспечения террористической деятельности", - говорится в сообщении.

В операции по задержанию принимали участие сотрудники УФСБ России по Тверской области во взаимодействии со спецподразделением Росгвардии.

В ходе обысков по местам жительства подозреваемых были изъяты пластиковые банковские карты, а также чеки о совершении денежных операций.

В отношении лидера группы возбуждено уголовное дело по статье "Содействие террористической деятельности".