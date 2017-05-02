У Китая появились претензии к российскому мёду

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Китай может запретить ввоз меда из России в связи с невыполнением требований страны.

Как сообщает Россельхознадзор, он получил информацию от Главного государственного управления КНР по контролю качества, инспекции и карантину (AQSIQ) о выявлении несоответствий российского меда санитарным требованиям Китая.

"AQSIQ проинформировал Россельхознадзор, что в случае повторных выявлений китайской стороной нарушений ветеринарно-санитарных требований и норм может быть введен полный запрет на экспорт продукции из Российской Федерации", - говорится в сообщении.

По информации AQSIQ, не отвечающая требованиям продукция пчеловодства была экспортирована предприятиями Алтайского края. Согласно сообщениям китайской стороны, при проведении лабораторных исследований выявлены остатки веществ, запрещенных для использования в Китае.

При этом, по имеющейся в Россельхознадзоре информации, ветеринарная служба Алтайского края не проводила региональный ветеринарный лабораторный мониторинг остатков запрещенных и вредных веществ в меде. Это не позволяет в полной мере осуществлять контроль за российскими предприятиями-экспортерами, отмечает Россельхознадзор.