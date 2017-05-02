Сенаторы предложили разрешить транспортным полицейским применять электрошокеры

Сейчас сотрудники транспортной безопасности не имеют права использовать электрошокеры при исполнении обязанностей, так как они работают в местах скопления людей

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Группа членов Совета Федерации внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, позволяющий сотрудникам подразделений транспортной безопасности использовать гражданское оружие самообороны, в частности, электрошоковые устройства, сообщает официальный сайт нижней палаты парламента во вторник.

Электрошокеры могут быть использованы и для самообороны, и для нейтрализации нарушителя: например, для пресечения террористических актов на территории аэропортов.

Поправки в закон о транспортной безопасности дадут правительству РФ возможность включить электрошокеры в перечень оружия, которое сотрудники подразделений транспортной безопасности имеют право приобретать, хранить, носить с собой и применять.

Транспортные полицейские работают в местах массового скопления людей, и в таких случаях применение огнестрельного оружия запрещено законодательно, поскольку могут пострадать случайные лица.

В настоящее время электрошокеры могут использоваться гражданами для своей самообороны, сотрудниками госорганов и частными организациями. Постановлением правительства правом использования электрошокеров наделены сотрудники частных охранных предприятий, вневедомственной охраны, судебные приставы, работники федеральной почтовой связи, должностные лица госорганов по охране, надзору и регулированию использования объектов животного мира, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Для приобретения электрошокеров гражданам не требуется получение лицензии. При этом, в соответствии с действующим законодательством, у сотрудников транспортной безопасности нет права иметь и использовать электрошокеры при исполнении служебных обязанностей, говорится в записке.