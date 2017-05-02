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Житель Чувашии подавился куском шашлыка и умер

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Доследственная проверка начата в Чувашии после смерти жителя города Мариинский Посад, который решил пожарить шашлык и подавился куском мяса.

Республиканское следственное управление СКР сообщает во вторник, что в минувшие праздники 56-летний мужчина вместе со своими родственниками работал в огороде около своего дома, а затем решил там же приготовить шашлыки.

"Перед этим он попробовал кусок мяса, чтобы проверить, замариновалось ли оно, но в этот момент подавился. Кусок мяса удалось извлечь из горла, однако до прибытия скорой медицинской помощи он скончался", - говорится в сообщении.

Теги: Чувашия
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