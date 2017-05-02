Опасное сближение российского "Боинга" с австрийским "Эмбраером" произошло над Кубанью

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Наземная система предупредила об угрозе столкновения российского "Боинга-737", направлявшегося из Москвы в Сочи, с австрийским лайнером в небе над черноморским побережьем Кубани, сообщил "Интерфаксу" источник в авиадиспетчерских службах.

"Наземная система предупредила диспетчеров об опасном сближении российского самолета "Боинг-737", направлявшегося из Москвы в Сочи, когда в непосредственной близости от него находился Embraer австрийской авиакомпании, выполнявший рейс из Вены в Краснодар", - сказал источник.

Он сообщил, что сближение произошло в небе над черноморским побережьем Краснодарского края недалеко от Туапсе.

"Бортовые системы предупреждения об опасном сближении не сработали. Лайнеры благополучно разлетелись, не создав друг другу физических помех", - сказал источник.