Жилой дом сгорел в свердловском поселке из-за подожженной травы

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Два жилых дома загорелись в поселке Заря Алапаевского района Свердловской области днем во вторник, пострадавших нет. Об этом сообщил агентству "Интерфакс" руководитель пресс-службы Главного управления МВД России по региону Валерий Горелых.

Сообщение о возгорании поступило в полицию в 15:55 (13:55 по Москве). На место выехали полицейские, сотрудники МЧС, представители администрации.

"Сотрудники полиции установили, что сначала вблизи домашних построек загорелась сухая трава, которую кто-то поджег. А в связи с тем, что на улице стоит ветреная погода, огонь быстро перешел на одноэтажный трехквартирный деревянный дом", - сказал Горелых.

Практически одновременно огонь распространился на соседний двухэтажный панельный 24-квартирный дом.

"Чтобы не подвергать людей опасности, было эвакуировано 45 человек, из них трое из трехквартирного дома и 42 из двухэтажного дома, в том числе дети. Погибших и пострадавших нет", - отметил собеседник агентства.

По его словам, трехквартирный дом полностью уничтожен огнем. Также сгорели более десятка надворных построек. "Двухэтажный дом удалось отстоять, там повреждено лишь несколько квартир. Сейчас идет проливка", - уточнил собеседник агентства.

В настоящее время участковые опрашивают местных несовершеннолетних. "По предварительном данным, это сделали подростки. Это одна из версий, которую сейчас полиция и МЧС отрабатывают", - подчеркнул Горелых.

Решается вопрос о расселении оставшихся без крова людей. Проводится проверка.