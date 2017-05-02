В Ульяновской области в ДТП погиб игумен-мотоциклист

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Настоятель храма Святой Татьяны в поселке Октябрьском Ульяновской области игумен Флавиан (Лапухов) погиб в ДТП под Ульяновском.

Управляя мотоциклом, он врезался в легковой автомобиль, сообщают во вторник местные СМИ.

В свою очередь пресс-служба УМВД по Ульяновской области информирует, что инцидент произошел накануне возле села Баратаевка. Мотоциклист, 1970 года рождения, при совершении обгона выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автомашиной "Рено Логан" под управлением водителя 1946 года рождения.

В результате аварии водители мотоцикла и автомобиля скончались до приезда скорой медицинской помощи.