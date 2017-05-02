Морские испытания вертолетов "Катран" признали успешными

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Корабельные разведывательно-ударные палубные вертолеты "Катран" успешно прошли предварительные морские испытания. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе холдинга "Вертолеты России".

"Вертолеты Ка-52К производства холдинга "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех") завершили первый этап морских испытаний. В настоящее время машины находятся на базе АО "Камов", где специалисты завершают оценку состояния вертолетов и их отдельных агрегатов после выполнения задач в сложных климатических условиях", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, на данном этапе испытаний с конца 2016 по начало 2017 года участвовали два вертолета Ка-52К.

"По результатам выполнения поставленных командованием задач испытания вертолетов признаны успешными", - подчеркнули в холдинге.

Вертолеты Ка-52К завершили первый этап испытаний в морских условиях. По их результатам сделан вывод, что машины могут размещаться на борту авианесущего крейсера и успешно выполнять поставленные задачи. "

"Вертолет обладает уникальными характеристиками, однако одного похода в море недостаточно для того, чтобы понять, как ведут себя его двигатели, агрегаты, авионика, системы управления и вооружения в морском климате. Работа конструкторского бюро будет продолжаться в рамках испытаний, в том числе, на авианесущем корабле", - отметил заместитель гендиректора "Вертолетов России" по продажам Владислав Савельев.

Вертолет Ка-52К "Катран" является продолжением продуктовой линейки морских вертолетов, разработанных АО "Камов" и принятых на вооружение ВМФ России. В эту линейку входят такие вертолеты, как: Ка-25, Ка-27, Ка-29, Ка-31.

Задачи вертолета

Вертолет Ка-52К предназначен для патрулирования, огневой поддержки войск десанта при высадке на берег, решения задач противодесантной обороны на переднем крае и тактической глубине. Современное бортовое оборудование обеспечивает вертолету навигацию в условиях отсутствия ориентиров в море.

От базовой модели Ка-52К отличается наличием укороченного складного крыла, которое было доработано под размещение тяжелого вооружения, и механизма складывания лопастей, что позволяет ему компактно располагаться в трюме. Уменьшенные габариты вертолетов Ка-52 корабельного базирования позволяют увеличить максимально возможное количество размещаемых на корабле вертолетов.

Ранее сообщалось, что новейший российский корабельный разведывательно-ударный вертолет Ка-52К "Катран" совершил успешные испытательные полеты в рамках похода в Средиземное море тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов".

"У него пока проводились испытательные полеты, но видно, что потенциал применения оружия, потенциал самого вертолета, как составляющей морской авиации, очень большой", - сказал командир авианосца Сергей Артамонов в документальном фильме, который показал телеканал "Россия 24" (ВГТРК). Фильм посвящен походу к берегам Сирии корабельной ударной группы ВМФ РФ.

"Ка-52 показывает вполне достойные характеристики при поведении над морем", - сообщил Артамонов. "Надежность этого вертолета позволяет надеяться, что его боевая устойчивость может быть обеспечена в различного рода условиях", - сказал командир крейсера.

В фильме сообщается, что испытательные полеты "Катрана" с палубы "Адмирала Кузнецова" совершали летчики ОКБ имени Камова.

Корабельная ударная группа ВМФ РФ вернулась из дальнего похода на главную базу Северного флота РФ - Североморск - после выполнения боевых задач у берегов Сирии.