Конфликт между двумя тейпами в Ингушетии закончился перестрелкой

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Перестрелка произошла во вторник в Назрановском районе Ингушетии после полудня между представителями двух фамилий, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"По предварительной информации, между молодыми людьми, представителями двух тейпов, произошла ссора на почве ранее сложившихся неприязненных отношений, переросшая в перестрелку, в результате которой один человек ранен", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что раненый молодой человек доставлен в Назрановскую больницу, где ему сделали операцию.

Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего, добавил источник.

У "Интерфакса" пока нет комментариев по этому поводу из официальных источников.