В России появится первая в мире гражданская субмарина-сканер

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Первый в мире гражданский подводный атомоход спроектировали в России для сейсмической разведки морского дна, сообщает в среду газета "Известия" со ссылкой на главного конструктора центрального конструкторского бюро морской техники "Рубин" Евгения Топорова.

"Новая субмарина разработана совместно Фондом перспективных исследований (ФПИ) и Центральным конструкторским бюро морской техники "Рубин" (ЦКБМ, входит в Объединенную судостроительную корпорацию). Новинка оснащена многометровыми "крыльями-сенсорами", которые не только заглядывают под грунт на несколько десятков метров, но и создают трехмерную модель дна", - говорится в публикации.

Топоров отметил, что строительство уникальной подводной лодки начнется в 2020 году. Стоимость такого атомохода будет на 60% ниже стоимости боевой субмарины, так как на борту не предусмотрены системы вооружения.

Как рассказал изданию руководитель проектной группы направления физико-технических исследований ФПИ Виктор Литвиненко, задачей подлодки станет сейсморазведка - поиск полезных ископаемых и определение местности для развертывания подводных заводов.