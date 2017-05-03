В Новосибирске избили районного депутата от КПРФ

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Полиция проводит проверку по факту избиения депутата от КПРФ Совета депутатов Новосибирского района Павла Батина, сообщили в среду агентству "Интерфакс" в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

"По поступившему заявлению о причинении телесных повреждений проводится доследственная проверка", - сообщили в пресс-службе.

Источник в правоохранительных органах региона уточнил агентству, что нападение произошло вечером 28 апреля во дворе дома в Калининском районе Новосибирска. "По предварительным данным, нападавших было двое", - сказал собеседник агентства.

Как сообщает областная организация КПРФ, потерпевший не исключает, что нападение связано с его политической деятельностью.

"Павел Батин является депутатом Совета депутатов Новосибирского района с сентября 2015 года. За это время он часто высказывал критику по поводу решений администрации Новосибирского района, в том числе изменений в Устав и бюджет муниципального образования. Как это и было на последней сессии, 27 апреля", - говорится в сообщении на сайте обкома КПРФ.

Отмечается, что именно Батин был инициатором повторного голосования по вопросу внесения изменений в Устав, после чего вопрос не набрал необходимое количество голосов депутатов и не был принят.