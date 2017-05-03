В Братске школьники в возрасте до 10 лет повредили три десятка могил

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Полицейские установили личности вандалов, повредивших могилы на кладбище в городе Братск Иркутской области, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе главного управления МВД России по региону. Инцидент произошел 1 мая.

"В ходе осмотра кладбища в поселке Бикей (входит в состав Братска - ИФ) сотрудники полиции зафиксировали порядка 30 различных повреждений памятников, оградок и надгробий. Предполагаемые виновники установлены, это пять местных школьников в возрасте 8-10 лет", - сообщил сотрудник пресс-службы.

По его словам, ранее несовершеннолетние в поле зрения правоохранительных органов не попадали.

"В силу своего возраста уголовной ответственности они не несут, однако теперь за их поведением будет установлен особый контроль. Родители школьников будут привлечены к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию)", - уточнил представитель МВД.

Кроме того, родители юных вандалов должны возместить причиненный ущерб, сумма которого еще устанавливается.