Ростовские пограничники задержали контрабандистов на границе с Украиной

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники Погрануправления ФСБ России по Ростовской области пресекли сделку по незаконному перемещению через границу с Украиной крупной партии товара на сумму более 1 млн рублей.

"Злоумышленники путем переброса через границу получили контрабандный товар и попытались на двух автомашинах прорваться вглубь российской территории, игнорируя законные требования об остановке. Автомашины опасно маневрировали и создавали угрозу жизни и здоровью сотрудникам, поэтому пограничный наряд был вынужден после предупредительных выстрелов "вверх" применить оружие", - сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе ведомства.

В настоящее время контрабандисты задержаны, автомашины и товар изъяты.