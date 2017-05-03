Популярность телевидения как источника информации в РФ снизилась до 52%

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Главным источником новостей о событиях в стране для большинства россиян остается телевидение, однако его популярность снижается (с 62% в 2015 году до 52% сейчас), сообщает ВЦИОМ.

При этом выросла популярность интернета (информационные сайты, социальные сети и блоги), который сегодня используют для поиска новостных материалов 32% россиян (в 2015 году - 22%). Особенно популярен он среди 18-24-летних респондентов (65%) и 25-34-летних (50%).

Радио и газеты используют для этих целей 3% и 4% россиян соответственно, показал опрос, проведенный 20-24 апреля среди 1600 человек в 130 населенных пунктах РФ.

В рейтинге доверия средствам массовой информации лидером пока остается центральное телевидение, хотя и здесь тенденция складывается не в его пользу, отмечают социологи.

Этому виду СМИ доверяют 70% россиян, региональному ТВ - 63%, центральной или региональной прессе - по 49%, новостным, официальным сайтам - 45%, центральному радио - 42%. Региональному, местному радио, как и соцсетям, выражают доверие 39% россиян, зарубежным СМИ - 16%.

В случае появления противоречивой информации о каком-либо событии в различных СМИ, россияне скорее всего поверят телевидению (46% против 60% в 2013 году). Предпочтение сайтам и блогам в этом вопросе отдаст 25% опрошенных. При этом радио и газетам (по 2%) респонденты готовы довериться не столь охотно, как "сарафанному радио" (11%).

Объективность освещения информации, по мнению россиян, зависит от тематики: более половины считают скорее непредвзятыми новостные материалы о природных катаклизмах (70%), деятельности главы государства (55%) и положения России на мировой арене (51%). Значительно реже они верят в объективность при освещении положения дел в экономике (31%) и деятельности оппозиции (34%).