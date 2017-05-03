На границе РФ с Казахстаном задержан КАМАЗ с марихуаной

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - ФСБ России сообщает о задержании в Челябинской области на границе с Казахстаном автомобиля с 170 килограммами, предположительно марихуаны.

"1 мая в пункте пропуска Мариинский при въезде в РФ задержан автомобиль КАМАЗ, - говорится в поступившем в среду в "Интерфакс" сообщении ЦОС ФСБ России.

Отмечается, что в ходе досмотра транспортного средства обнаружено 15 мешков с "веществом растительного происхождения, предположительно марихуаной, общим весом более 170 кг".

Проводится экспертиза выявленного вещества, по результатам которой будет принято процессуальное решение.