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На границе РФ с Казахстаном задержан КАМАЗ с марихуаной

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - ФСБ России сообщает о задержании в Челябинской области на границе с Казахстаном автомобиля с 170 килограммами, предположительно марихуаны.

"1 мая в пункте пропуска Мариинский при въезде в РФ задержан автомобиль КАМАЗ, - говорится в поступившем в среду в "Интерфакс" сообщении ЦОС ФСБ России.

Отмечается, что в ходе досмотра транспортного средства обнаружено 15 мешков с "веществом растительного происхождения, предположительно марихуаной, общим весом более 170 кг".

Проводится экспертиза выявленного вещества, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Теги: ФСБ, Казахстан
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