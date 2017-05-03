В Новосибирске разработали новую версию рентгеновского сканера для систем безопасности

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Ученые Института ядерной физики имени Будкера (ИЯФ, Новосибирск) разработали и запатентовали новую версию установки ''Сибскан'', применяемую, в частности, при досмотре пассажиров в аэропортах, сообщил директор ИЯФ Павел Логачев журналистам в среду.

По его словам, сканирующий рентгеновский луч позволяет всего за 5 секунд получить исчерпывающую информацию о любых подозрительных предметах, расположенных не только в одежде или под ней, но и внутри человека.

"Буквально на днях мы получили патент. В новой системе будет использован полупроводниковый детектор прямого счета гамма-квантов, который позволит получить на ''Сибскане'' наилучшее изображение среди подобных систем", - отметил Логачев.

Кроме того, сказал он, специалисты ИЯФ предложили метод радикального уменьшения дозы облучения путем динамической регулировки интенсивности рентгеновского луча в зависимости от рентгеновской прозрачности конкретной области объекта. Реализация этого метода позволит снизить дозу до 0,15 микрозиверт, что в два раза меньше допустимой по СанПиН и соответствует всего двум минутам полета (сейчас - 4 минуты).

Эти технические характеристики установки определяют широкие возможности по использованию таких систем, прежде всего - это авиационная безопасность, пресечение наркотрафика, борьба с терроризмом.