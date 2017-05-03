МВД РФ предложило открыть свои представительства за рубежом

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Сто российских полицейских в обозримом будущем могут занять должности в иностранных представительствах министерства внутренних дел РФ, которые будут созданы для эффективного взаимодействия с зарубежными коллегами в деле противодействия международной преступности.

Соответствующая новелла содержится в подготовленном МВД проекте указа президента РФ, размещенном на портале проектов нормативных правовых актов.

"Проектом указа предлагается разрешить МВД России иметь свои представительства за рубежом, направлять своих представителей и их заместителей для работы в составе дипломатических представительств и консульских учреждений РФ, представительств РФ при международных (межгосударственных, межправительственных) организациях без включения в их штатную численность", - говорится в пояснительной записке.

Авторы инициативы отмечают, что она направлена на "повышение эффективности взаимодействия МВД РФ с компетентными органами иностранных государств и международными организациями в области противодействия транснациональной преступности и по вопросам миграции".

Документ разрешает министерству "утвердить общую штатную численность сотрудников загранаппарата в количестве 100 единиц, входящих в предельную штатную численность органов внутренних дел РФ, без включения в предельную штатную численность центрального аппарата МВД РФ".

Назначать на соответствующую должность и освобождать от нее будет глава МВД по согласованию с МИД РФ, а командировка - согласовываться с компетентными органами конкретного государства.