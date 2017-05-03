Почти 70 дельфинов погибли в море в районе Новороссийска

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Массовая гибель дельфинов зафиксирована в акватории порта Новороссийска, сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края в среду.

"Вскрыты факты гибели 68 дельфинов, обнаруженных в период с 1 апреля по настоящее время в акватории Черного моря, в границах Новороссийска", - говорится в сообщении.

В связи с гибелью морских млекопитающих Азово-Черноморской межрайонной природоохранной прокуратурой организована проверка, в рамках которой назначены лабораторные исследования проб морской воды и тел животных, отмечает пресс-служба.