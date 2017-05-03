Житель Ставрополья получил три года колонии за кражу 40 тысяч пиявок

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Апанасенковский районный суд Ставропольского края вынес приговор двум местным жителям, которые украли медицинских пиявок на более 1 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба Ставропольского краевого суда, подсудимые ночью проникли в помещение, где хранились пиявки.

Там из 86 ведер они украли около 40 тыс. медицинских пиявок на общую сумму 1,08 млн рублей.

В рамках судебного заседания обвиняемые согласились с предъявленными обвинениями и слушание дела было проведено в порядке особого производства, отмечает пресс-служба.

Подсудимые признаны виновными по ч.4 ст.158 (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере) УК РФ.

"Один из них приговорен к трем годам колонии строгого режима, второй - к четырем годам условно", - говорится в сообщении.