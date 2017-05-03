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Севший в Уфе из-за репетиции парада самолет Fly Dubai прибыл в пункт назначения

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Причиной внеплановой посадки в Уфе самолета авиакомпании Fly Dubai, летевшего из Дубаи в Екатеринбург, стала репетиция воздушной части Парада Победы в Екатеринбурге, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе екатеринбургского аэропорта "Кольцово".

"В связи с тренировками военной воздушной техники было закрыто воздушное пространство в районе "Кольцово", поэтому рейс совершил посадку в Уфе. После непродолжительного ожидания полет был продолжен, самолет уже приземлился в Екатеринбурге", - отметил собеседник агентства.

По его словам, всем авиакомпаниям были разосланы телеграммы с предупреждением, что воздушное пространство около аэропорта будет закрыто в среду.

Согласно данным он-лайн табло "Кольцово", самолет приземлился в Екатеринбурге в 17:13 по местному времени (15:13 по Москве) с двухчасовой задержкой.

В пресс-службе аэропорта "Уфа" агентству "Интерфакс" ранее сообщали, что причиной посадки самолета в Уфе стали неблагоприятные метеоусловия в "Кольцово". На борту воздушного судна находились 107 взрослых и 24 ребенка.

Теги: Екатеринбург, Fly Dubai
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