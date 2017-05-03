Православный телеканал "Спас" возглавил Борис Корчевников

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Телеведущий Борис Корчевников назначен генеральным директором телеканала "Спас".

"По благословению Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла генеральным директором и генеральным продюсером общественного православного телеканала "Спас" назначен Борис Вячеславович Корчевников", - сообщается в среду на сайте Русской православной церкви.

Занимавший ранее эти должности Борис Костенко назначен заместителем гендиректора телеканала.

Корчевников также ведет передачу "Прямой эфир" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК).

Как сообщалось в декабре 2016 года, "Спас" полностью перешел во владение РПЦ: Финансово-хозяйственное управление Московского патриархата увеличило с 51% до 100% долю в ООО "Спас ТВ", управляющем телеканалом.

В 2013 году "Спас" выиграл место во втором мультиплексе цифрового ТВ (пакете федеральных каналов на одной частоте).