В подольском музее "Антибольшевистского сопротивления" прошли обыски

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Обыски в частном музее "Антибольшевисткого сопротивления" в подмосковном Подольске проводятся в рамках проверки, направленной на выявление признаков преступлений по статье о возбуждении ненависти или вражды Уголовного кодекса РФ. Об этом сообщил владелец музея Владимир Мелихов.

"Они (сотрудники правоохранительных органов - ИФ) пришли к нам на основании поручения о производстве оперативно-розыскных мероприятий, согласно которому следственному отделу по Подольску надлежало проверить сообщение о неправомерных действиях Мелихова В.П., выразившихся в создании и функционировании на территории частного владения "Музея антиобщественного сопротивления" - так написано в постановлении", - написал Мелихов в своем фейсбуке.

По его данным, "в нем же (постановлении- ИФ) написано следующее: следует проверить деятельность музея на предмет экспозиций, посвященных вооруженным формированиям гитлеровской коалиции, в которых могут усматриваться признаки состава преступления, предусмотренные ст. 282 УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства)".

Мелихов утверждает, что следственные действия проводит полиция, обыски продлились три часа.

"Интерфакс" не располагает комментарием правоохранительных органов по данному вопросу.

Ранее об обысках в музее "Интерфаксу" сообщил осведомленный источник. Он не уточнил, по какой статье Уголовного кодекса РФ возбуждено дело и какие деяния инкриминируются подозреваемому, отметив, что Мелихов является сподвижником осужденного за экстремизм лидера запрещенного в РФ движения "Русские" Дмитрия Демушкина и известен ультранационалистическими взглядами.