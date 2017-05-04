Теплоход затонул в Приамурье на Зейском водохранилище

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Частный теплоход "Тарбаган", который находился на зимнем отстое, затонул на Зейском водохранилище в Амурской области. Как отмечается в официальной сводке Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности (ГЗ и ПБ), судно затонуло в ночь с 30 апреля на 1 мая, однако информация о происшествии поступила в центр накануне вечером.

"Теплоход находился в акватории бывшей Зейской ремонтно-эксплуатационной базы флота (Верхний бьеф Зейского водохранилища) и затонул на глубине 30 метров. Погибших и пострадавших нет. Произошло загрязнение прилегающей территории в радиусе 20 метров", - говорится в сообщении.

Ликвидацией последствий и сбором остатков нефтепродуктов занимается ФГКУ "Управление эксплуатации Зейского водохранилища". Расследование происшествия находится на контроле прокуратуры города Зея.