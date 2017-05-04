Суд оштрафовал жителя Иркутской области за драку в детской поликлинике

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Усть-Илимский городской суд Иркутской области назначил административный штраф в размере 5 тысяч рублей местному жителю, который вместе с супругой спровоцировал конфликт и драку в очереди в кабинет прививок в детской поликлинике, сообщила в четверг пресс-служба горсуда.

"В феврале 2017 года молодой отец вместе с супругой и новорожденным ребенком пришли в детскую поликлинику, чтобы поставить первую прививку. Женщина попыталась зайти в прививочный кабинет без очереди, объясняя это разрешением педиатра. Пожилая женщина с внучкой на руках преградила ей дорогу", - говорится в сообщении.

Судом установлено, что отец ребенка вступил в конфликт с пенсионеркой, снял у нее с головы шапку, и бросил ее в сторону. После этого мужчина пнул по ноге взрослую дочь женщины, которая вмешалась в конфликт.

В показаниях потерпевшей, опубликованных пресс-службой суда, сообщается: "Девушка попросила своего мужа, чтобы он убрал мою мать от двери, тот подошел, выражаясь нецензурной бранью, и сорвал шапку с головы, кинул шапку в толпу. Так как мать держала внучку на руках, то за шапкой она не пошла. Я сама подняла шапку, подошла к молодому человеку и сказала, что тот себя неадекватно ведет. В этот момент он пнул правой ногой по моей правой ноге".

Обвиняемый вину полностью не признал и представил суду свою версию конфликта: "Женщина хватала мою жену вместе с ребенком, выталкивала ее. Увидев это, я подошел к ней, снял с головы шапку и бросил ее в сторону, чтобы она отошла от жены. Ко мне подбежала другая женщина и начала пинать ногами, толкать в живот... Я закрывался от нее руками и ногами. Когда я закрылся от ее удара ногой, то она своей правой голенью попала мне в колено левой ноги".

Суд, проанализировав все доказательства, признал обвиняемого виновным в побоях.