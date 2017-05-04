Главные новости
В РоссииВ ФоРГО рассказали о масштабе электоральной поддержки ПутинаВ миреБольшинство французов отдало предпочтение Макрону по итогам дебатовВ миреСМИ узнали о планах разместить иностранные воинские контингенты в Сирии
В России

Суд оштрафовал жителя Иркутской области за драку в детской поликлинике

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Усть-Илимский городской суд Иркутской области назначил административный штраф в размере 5 тысяч рублей местному жителю, который вместе с супругой спровоцировал конфликт и драку в очереди в кабинет прививок в детской поликлинике, сообщила в четверг пресс-служба горсуда.

"В феврале 2017 года молодой отец вместе с супругой и новорожденным ребенком пришли в детскую поликлинику, чтобы поставить первую прививку. Женщина попыталась зайти в прививочный кабинет без очереди, объясняя это разрешением педиатра. Пожилая женщина с внучкой на руках преградила ей дорогу", - говорится в сообщении.

Судом установлено, что отец ребенка вступил в конфликт с пенсионеркой, снял у нее с головы шапку, и бросил ее в сторону. После этого мужчина пнул по ноге взрослую дочь женщины, которая вмешалась в конфликт.

В показаниях потерпевшей, опубликованных пресс-службой суда, сообщается: "Девушка попросила своего мужа, чтобы он убрал мою мать от двери, тот подошел, выражаясь нецензурной бранью, и сорвал шапку с головы, кинул шапку в толпу. Так как мать держала внучку на руках, то за шапкой она не пошла. Я сама подняла шапку, подошла к молодому человеку и сказала, что тот себя неадекватно ведет. В этот момент он пнул правой ногой по моей правой ноге".

Обвиняемый вину полностью не признал и представил суду свою версию конфликта: "Женщина хватала мою жену вместе с ребенком, выталкивала ее. Увидев это, я подошел к ней, снял с головы шапку и бросил ее в сторону, чтобы она отошла от жены. Ко мне подбежала другая женщина и начала пинать ногами, толкать в живот... Я закрывался от нее руками и ногами. Когда я закрылся от ее удара ногой, то она своей правой голенью попала мне в колено левой ноги".

Суд, проанализировав все доказательства, признал обвиняемого виновным в побоях.

Теги: Иркутская область
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
В ФоРГО заявили об уровне электоральной поддержки Путина в пределах 61-66%‍В ФоРГО заявили об уровне электоральной поддержки Путина в пределах 61-66%&#8205;
"Путинское большинство" интересуется внешней политикой больше, чем федеральной и социально-экономической повесткойПодробнее
Россия и Турция снимут практически все взаимные торговые ограниченияРоссия и Турция снимут практически все взаимные торговые ограничения
В силе останется запрет на ввоз турецких томатов, который будет действовать до тех пор, пока российские производители не окупят инвестиции, сделанные в связи с закрытием рынкаПодробнее
Глава Минтруда РФ не исключил обсуждения индексации работающим пенсионерамГлава Минтруда РФ не исключил обсуждения индексации работающим пенсионерам
Как напомнил Максим Топилин, решение о том, что пенсии работающих пенсионеров не индексируются, уже давно принятоПодробнее
Российским ученым поручили создать гиперзвуковой летательный аппаратРоссийским ученым поручили создать гиперзвуковой летательный аппарат
Он должен будет развивать скорость в 12 раз выше скорости звукаПодробнее
Приговор Навальному по "делу Кировлеса" вступил в силуПриговор Навальному по "делу Кировлеса" вступил в силу
Кировский облсуд оставил приговор от 8 февраля 2017 года в силе, что лишает оппозиционера права баллотироваться на пост президента, хотя сам он с этим не согласенПодробнее
Популярность телевидения как источника информации в РФ снизилась до 52%Популярность телевидения как источника информации в РФ снизилась до 52%
При этом 70% респондентов доверяют данным центрального телевиденияПодробнее
Минобороны РФ отвергло версию о химбоеприпасах советского производства в ИдлибеМинобороны РФ отвергло версию о химбоеприпасах советского производства в Идлибе
В военном ведомстве констатировали, что вынуждены разочаровать сказочников Human Rights WatchПодробнее
Путин отметил сдержанность российских правоохранителей во время протестных акцийПутин отметил сдержанность российских правоохранителей во время протестных акций
Президент РФ напомнил, что в некоторых европейских странах для разгона демонстраций применяются слезоточивый газ и дубинкиПодробнее
Сенаторы предложили разрешить транспортным полицейским применять электрошокерыСенаторы предложили разрешить транспортным полицейским применять электрошокеры
Сейчас сотрудники транспортной безопасности не имеют права использовать электрошокеры при исполнении обязанностей, так как они работают в местах скопления людейПодробнее
Навальный заявил об утрате 80% зрения одним глазом после нападения с зеленкойНавальный заявил об утрате 80% зрения одним глазом после нападения с зеленкой
Оппозиционер обратится в прокуратуру с заявлением о бездействии правоохранительных органов после инцидентаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 3 мая6 фото
03 мая
Фотохроника 3 мая
Ежегодный бал Института костюма в Нью-Йорке12 фото
02 мая
Ежегодный бал Института костюма в Нью-Йорке
Лучшие фото недели10 фото
28 апреля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииВ ФоРГО рассказали о масштабе электоральной поддержки ПутинаВ миреБольшинство французов отдало предпочтение Макрону по итогам дебатовВ миреСМИ узнали о планах разместить иностранные воинские контингенты в СирииВ миреУкраина обжалует решение Интерпола о прекращении розыска Януковича
Майкл Рукер: "Стражи Галактики" сделаны для наикрутейших зрителей
Фондовые индексы США завершили торги в среду разнонаправленным движением
Суд оштрафовал жителя Иркутской области за драку в детской поликлинике
Праздничную подсветку будут включать в Москве с 5 по 9 мая
Тиллерсон предложил "испытать" Китай в вопросе оказания давления на КНДР
Что случилось этой ночью: четверг, 4 мая
Теплоход затонул в Приамурье на Зейском водохранилище
Непогода оставила без электроэнергии населенные пункты Забайкалья
В одном из районов Приамурья введен режим ЧС
В Иркутской области потушили все лесные пожары
Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано в Перу
В ФоРГО заявили об уровне электоральной поддержки Путина в пределах 61-66%‍
Российские военные за сутки передали 1,8 т гумпомощи жителям Алеппо
Машину с людьми подняли со дна озера в Хабаровском крае
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи