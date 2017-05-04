Жительница Новосибирска нашла у себя дома ядовитую змею

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы Новосибирска поймали змею, забравшуюся в квартиру местной жительницы, говорится в сообщении службы. Звонок спасателям поступил накануне в 19:05 мск, девушка сообщила, что, вернувшись домой, обнаружила в квартире змею.

Прибывшие спасатели, надев средства защиты, выманили змею из квартиры, упаковали пресмыкающееся в пакет и увезли в Новосибирский зоопарк.

"Сотрудники зоопарка, осмотрев змею, сделали заключение, что она предположительно ядовитая, но более точно они могут сказать после установления породы змеи. Как змея оказалась в квартире, остается загадкой", - говорится в сообщении.