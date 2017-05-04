Рейтинг поддержки "Единой России" к концу апреля составил 48%

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Рейтинги парламентских партий в течение апреля колебались разнонаправленно, сообщает ВЦИОМ по итогам соцопросов.

Так, электоральный рейтинг партии "Единая Россия", набрав годовой максимум в середине марта (51,4%), в апреле колебался в пределах полутора процента, а по среднему значению за неделю 24-30 апреля составил 48,1%.

ЛДПР, продержавшись три недели на отметке 12,6%, к концу апреля опустилась до 12,0%. Декларируемая поддержка КПРФ росла несколько недель подряд, однако в последнюю неделю месяца снизилась до 10,2%. Рейтинг "Справедливой России" по данным 24-30 апреля составил 5,4% (в начале апреля - 4,8%).

В рейтинге доверия политикам по-прежнему лидирует президент РФ Владимир Путин (в течение месяца показатель колебался с 49,7% до 48,4%). За ним следуют премьер РФ Дмитрий Медведев (16,1%) и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу (15,8%).

Показатель одобрения деятельности президента по среднему значению 24-30 апреля составил 81,6%. Работу премьер-министра за тот же период положительно оценили 52,1% (с 54,8% в начале месяца), правительства - 56%.

Инициативные всероссийские опросы "ВЦИОМ-Спутник" проведены в 2017 г. Каждый день опрашивается 600 респондентов не менее чем в 80 регионах РФ. Приведено среднее значение за семь дней опроса (за неделю объем выборки - 4 тыс. 200 респондентов). Метод опроса - телефонное интервью.